النيابة المصرية تصدر قرارات جديدة بشأن 8 من مشاهير «تيك توك»

أعلنت النيابة العامة المصرية في بيان تفصيلي، نتائج التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، عقب القبض على مجموعة من صانعي المحتوى على تطبيق «تيك توك».

نتائج التحقيقات والتحريات

ضبطت قوات الأمن 10 متهمين، بمضبوطات تتضمن مواد مخدرة وسلاحاً نارياً غير مرخص، إلى جانب أجهزة إلكترونية استخدمت في إنشاء وإدارة حسابات على «تيك توك» وتطبيقات تواصل اجتماعي أخرى.

وذكرت: «تضمن المحتوى المنشور مقاطع بها ألفاظ وعبارات خادشة للحياء، تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد جرى ضبط جزء من العائدات المالية الناتجة عن هذه الأنشطة».

وتمثلت قرارات النيابة في:

1- حبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.

2- إخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي.

3- إدراج جميع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

4- منع التصرف في الأموال الخاصة بالمتهمين.

5- إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني.

6- طلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال.

دوافع القرار وتحذير النيابة

أكدت النيابة أن القرار جاء في إطار التصدي لانتشار المحتوى غير الأخلاقي الذي يشكل خطراً على النشء، خصوصاً الأطفال والشباب، لما له من تأثير سلبي في السلوك والقيم المجتمعية.

وشددت على أنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي شخص ينشر محتوى يخل بالحياء العام أو الآداب العامة أو يهدد قيم المجتمع.

من الشهرة إلى السجن: سقوط نجوم «تيك توك» في قبضة القانون

لم يتوقع أحد أن تتحول شهرة بعض نجوم «تيك توك» إلى كابوس ينتهي خلف القضبان، لكن الأيام الأخيرة حملت مفاجأة مدوية.

ضبطت قوات الأمن عدداً من أشهر «التيك توكرز» في مصر، بينهم: سوزي الأردنية، شاكر محظور، مداهم، أم مكة، أم سجدة، محمد عبد العاطي، وعلياء قمرون، لتوجه إليهم اتهامات تبدأ بنشر الفجور إلى غسل الأموال.

بداية الخيوط: من الفيديوهات المثيرة إلى غسل الأموال

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن شبكة من المعاملات المالية المشبوهة مرتبطة بأنشطة هؤلاء المؤثرين على الإنترنت.

بدأت القضية حين لاحظت الأجهزة المختصة زيادات غير مبررة في أرصدة حسابات بنكية تابعة لهم، بالتزامن مع نشرهم محتوى اعتبرته السلطات خادشاً للحياء، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح ضخمة من الإعلانات والهدايا الافتراضية.

أظهرت التحقيقات أن سوزي الأردنية حققت نحو 15 مليون جنيه من نشاطها، وضخت هذه الأموال في عقارات داخل مصر لإخفاء مصدرها، بينما غسَل محمد خالد «مداهم» 65 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.

تورط جماعي وتحويل الأرباح إلى استثمارات عقارية

لم تقتصر الاتهامات على سوزي ومداهم، بل طالت باقي الأسماء، حيث تبين أنهم حولوا أرباحهم من أنشطة غير مشروعة على «تيك توك» إلى استثمارات عقارية ومعاملات مالية معقدة، وأصول من الذهب، في صورة متكاملة لجريمة غسل الأموال.

أوامر قضائية بتجميد الأرصدة وفحص الأملاك

أمرت النيابة بفحص شامل لجميع الحسابات البنكية المحلية والدولية للمتهمين، ومراجعة الأملاك المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم، مع التحفظ على الأموال والأصول.

كشفت التحريات أيضاً عن تحويلات مالية من خارج مصر، بعضها من منصات دفع إلكتروني مرتبطة بـ«تيك توك»، وأخرى مجهولة المصدر.

تبريرات وإنكار أمام النيابة

•سوزي الأردنية: نفت علمها بنشر مقاطع خادشة أو القيام بغسل الأموال، وجرى تجديد حبسها 15 يوماً.

•شاكر محظور: أنكر تعاطي المخدرات أو حيازة السلاح الناري، ورفض تهمة غسل الأموال.

•علياء قمرون: قالت إنها كانت تهدف لتأمين مستقبلها بأرباح «تيك توك» دون نية للإساءة.

عقوبات قاسية تنتظر المتهمين

بحسب ما نشرته صحف محلية، تخضع القضية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي ينص على السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.

كما يواجه المتهمون اتهامات بنشر محتوى مخل، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، إضافة إلى مصادرة الأموال والأصول.

إجراءات «تيك توك» لمواجهة المخالفات

حذفت منصة تيك توك وفقاً لأحدث تقرير 2.9 مليون فيديو مخالف في مصر خلال الربع الأول من 2025، كما أشار التقرير الصادر عن إدارة التطبيق في الشرق الأوسط إلى حظر مئات الآلاف من البث المباشر والمضيفين لانتهاك السياسات.

صحيفة الخليج