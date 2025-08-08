سياسية
منتصف أغسطس موعد تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024م
أعلن مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان، الأستاذ خالد علي عثمان، عن بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024م، في السادس عشر من أغسطس الجاري.
وأوضح خالد في تصريح (لسونا) ، أن عملية التصحيح ستتم بمشاركة نحو (2000) معلما ومعلمة من مختلف ولايات البلاد، موزعين على (10) مراكز بمحليتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل.
وأشار إلى أن لجنة السكن والخدمات، بالتنسيق مع إدارة امتحانات السودان ووزارة التربية والتعليم بالولاية، بدأت في تجهيز (20) مركزًا لإقامة المعلمين والمعلمات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لأداء مهامهم خلال فترة التصحيح.
سونا