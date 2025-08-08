منتصف أغسطس موعد تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024م

أعلن مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان، الأستاذ خالد علي عثمان، عن بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024م، في السادس عشر من أغسطس الجاري.

وأوضح خالد في تصريح (لسونا) ، أن عملية التصحيح ستتم بمشاركة نحو (2000) معلما ومعلمة من مختلف ولايات البلاد، موزعين على (10) مراكز بمحليتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل.