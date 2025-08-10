وصول إمداد للرعاية الصحية الأساسية بولاية الخرطوم

تسلّمت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بولاية الخرطوم اليوم حصة الولاية من الإمداد المخصص للمراكز والمستشفيات الخاصة بخدمات الرعاية، بدعم من منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعنابر التغذية للمجتمعات المتأثرة بالحرب.

ومن المتوقع وصول الإمداد قريبًا إلى إقليم النيل الأزرق، وبوصوله تكتمل المرحلة الأولى للمشروع بتغطية 10 ولايات.

ويستهدف المشروع 60 مؤسسة صحية في 10 ولايات، فيما تجري اللجنة الفنية لمتابعة المشروع الترتيبات لوضع اللمسات الأخيرة لتدشين برنامج التدريب أثناء الخدمة (On Job Training) كإضافة إلى تدخلات المشروع .

