تدشين نفرة دعم المجهود الحربي بوحدة شرق النيل بمحلية دنقلا

دشن المدير التنفيذي لمحلية دنقلا مشرف المقاومة الشعبية بالمحلية دكتور مكاوي الخير الوقيع، الأحد، بحضور نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية مقرر اللجنة العليا لنفرة دعم المجهود الحربي اللواء (م) دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري ومدير وحدة شرق النيل الادارية الاستاذ النور علي النور وعدد من قيادات المقاومة الشعبية دشنوا نفرة وحدة شرق النيل لدعم المجهود الحربي من منطقة السير والقرى المجاورة لها.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس لجنة دعم وإسناد المجهود الحربي بالمحلية لدى مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه المناسبة أن المحلية ماضية في دعم المجهود الحربي واسناد القوات المسلحة حتى تطهير البلاد من دنس التمرد والمحافظة على أمن وإستقرار المحلية والولاية، واشاد بتجاوب مواطن المحلية مع النفرة.

من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية مقرر اللجنة العليا لنفرة دعم المجهود الحربى أن محلية دنقلا سبقت محليات الولاية الشمالية فى إنفاذ قرار والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد الخاص بنفرة دعم المجهود الحربي.

واشار إلي أن إنسان وحدة شرق النيل الادارية ظل ومنذ إندلاع معركة الكرامة داعما ومساندا لقواته المسلحة ومقاومته الشعبية .

وكان قد تحدث في اللقاء عدد من قيادات المقاومة الشعبية على مستوي المحلية ووحدة شرق النيل مؤكدين دعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة والأجهزة المساندة لها وتجسيد شعار (جيش واحد شعب واحد) دفاعا عن الارض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني.