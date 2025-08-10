غرفة طوارئ معسكر أبوشوك بالفاشر تقدم دعما نوعيا لمركز (IRC) الصحي

قدمت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك للنازحين بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، دعما نوعيا لمركز صحي من اللجنة الدولية للإنقاذ “IRC” ، بدعم من مركز (لايف كيربتج) لخدمات اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن مشروع الإستجابة الطارئة حيث شمل الدعم معدات طبية أساسية، وأدوية منقذة للحياة، ومواد غذائية أساسية لدعم مطبخ العاملين بالمركز.

يذكر أن مخيم أبوشوك قد تعرض لقصف مدفعي عنيف من المليشيا المتمردة في مارس الماضي، مما أدى إلى سقوط أكثر من 80 شخصًا بين قتيل ومصاب، كما تعرض لاحقا الى استهداف مماثل بالقصف مما ادى الى اخراج جميع المراكز الصحية من الخدمة مما يزيد من أهمية الجهود الإنسانية التي تبذلها غرفة الطوارئ في تقديم الدعم والمساعدة للنازحين.

سونا