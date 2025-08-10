مالية جنوب كردفان تتخذ حزمة من السياسات للعبور بالولاية

كشف وزير المالية والقوى العاملة بجنوب كردفان الأستاذ عماد الدين عبدالمطلب عن اتخاذ الوزارة حزمة من القرارات والسياسات المالية لتسيير دولاب العمل والعبور بالولاية لبر الأمان رغم الحصار.

واكد في تصريحات لسونا على الالتزام والعمل بمهنية عالية للنهوض بالوزارة لتجاوز الظروف الراهنة، مشيرا الى اعتماد الولاية منذ العام المنصرم على مواردها الذاتية لجهة اهتمامها بالاحتياجات الضرورية والملحة المتصلة بالامن واللجان المرتبطة به.

واضاف الطيب ان الوزارة ظلت عاكفة على تغطية الفجوات المالية وضخ الكتير من الاموال على الاطواف المتحركة بالمحليات الأمر الذي اسهم في احداث الاستقرار.

واشار في هذا الصدد الى المساهمة في توفير الخدمات الاساسية في الصحة والتعليم. وقال ان الوزارة اتخذت جملة من التدابير المهمة التي ساعدت على توفير جزء كبير من موارد الولاية وتحويلها تجاه صرف المرتبات والتي شهدت استقرارا كبيرا مع تأخر الولاية عن سداد المديونيات، مناشدا المركز بسداد الدفعيات بما يفوق ال(22) مليون جنيه.

وقطع بمنع عمليات التعيين الفردي إلا عبر القنوات الرسمية ولجنة الاختيار للخدمة المدنية .

ولفت وزير المالية بالولاية ان اغلاق الطريق القومي الأبيض – الدبيبات احدث نقص بالغ في العديد من الجوانب الغذائية في ظل الظروف الصعبة التي ما زالت تشهدها الولاية.

واقر بعدد من التحديات التي تواجه عمل الوزارة خلال أعوام الحرب الماضية والحالية التي أدت بموجبها الى اضعاف عائدات التحصيل بسبب تعطل حركة الاعمال.

واشار الى ان انعدام السيولة وانقطاع الشبكات تسبب في خروج النظام المصرفي عن العمل.

ونوه الوزير ان النزوح الذي حدث بأجزاء واسعة بالولاية خلال الفترة الماضية اثقل كاهل خزينة الولاية بالصرف بهدف توفير اساسيات الحياة الضرورية للمواطنين.

واعرب عن شكره لوالي الولاية الأستاذ محمد ابراهيم عبدالكريم والمديرين العامين للوزارات والاجهزة التنفيذية بالمحافظات وادارات الوزارة. وحيا فيهم روح استشعار المسؤولية والوقوف صفا لمجابهة المشاكل التي تواجه إنسان الولاية.