النصر يعلن تعاقده مع المدافع مارتينيز لموسم واحد

أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين تعاقده مع المدافع إنيجو مارتينيز في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن برشلونة الإسباني.

وسيدعم مدافع إسبانيا فريق المدرب جورجي جيسوس، الذي تعاقد مع المهاجم جواو فيلكس قادما من تشيلسي الإنجليزي الشهر الماضي، لمدة موسم واحد.

وقال النادي في بيان في وقت مبكر من يوم الأحد إنه تعاقد مع “الإسباني إنيجو مارتينيز في صفقة انتقال حر” على أن يمتد العقد حتى عام 2026.

وانضم مارتينيز (34 عاما) إلى برشلونة في 2023 قادما من أتليتيك بيلباو، قبل إنهاء تعاقده مع النادي القطالوني بالتراضي بين الطرفين تمهيدا للانتقال إلى السعودية.

وخاض خلال موسمه الأول 25 مباراة بقيادة المدرب تشافي هرنانديز ورسخ أقدامه في صفوف الفريق وخاض 46 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي.

وبدأ مارتينيز، الذي فاز بثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلية في الموسم الماضي، مسيرته مع ريال سوسيداد قبل الانتقال إلى بيلباو عام 2018.

وشارك مارتينيز، الذي سبق له الفوز بكأس الملك مع بيلباو موسم 2020-2021، في 21 مباراة دولية مع إسبانيا.

ويستعد النصر، الذي مدد تعاقده مع الهداف كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، للمشاركة في كأس السوبر السعودية إذ يواجه في الدور قبل النهائي منافسه الاتحاد، بطل الدوري والكأس، يوم 19 أغسطس.

