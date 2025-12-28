رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود ويقطع خطوة جديدة نحو “الألفية التاريخية”

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر في الدقيقة 31 عن طريق رونالدو، ثم عاد النجم البرتغالي ليسجل الهدف الثاني له وللنصر، والهدف رقم 956 في مسيرته، مواصلا سعيه نحو الوصول إلى الهدف رقم 1000.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل جواو فيليكس الهدف الثالث للنصر.

ورفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن التعاون صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأخدود عند خمس نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

روسيا اليوم