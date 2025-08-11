مدير شرطة تأمين التعدين يستقبل وزير المعادن في زيارته التفقدية للادارة

تفقد الأستاذ/ نور الدائم محمد أحمد طه، وزير المعادن، الأحد، إدارة تأمين التعدين بولاية البحر الأحمر، وذلك بحضور الأستاذ/ محمد طاهر عمر، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، واللواء شرطة/ سر الختم موسى، مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين.

وأكد وزير المعادن أهمية دور الإدارة العامة لتأمين التعدين في حماية المنشآت التعدينية وتأمين الثروات الوطنية، مشددًا على دعم الوزارة اللامحدود للإدارة لتمكينها من آداء مهامها بكفاءة، معلنًا عن وضع خطط وبرامج وإستراتيجيات لحماية الموارد الإقتصادية ورفع مستوى الإنتاج.

ووصف الأستاذ/ محمد طاهر عمر، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، الشراكة بين الشركة والإدارة العامة لتأمين التعدين بأنها شراكة تكاملية على مستوى الولايات، معلنًا عن تسخير كافة إمكانيات الشركة لتحسين بيئة العمل في قطاع التعدين.

وإستعرض اللواء شرطة سر الختم موسى مهام وأهداف الإدارة العامة لتأمين التعدين، مشيرًا إلى تقديمهم لائحة علاوات القوة، وهي في طور الإجازة، معلنًا عن تسيير حملة للقضاء على الظواهر السلبية في مناطق التعدين، تنطلق اليوم وتستمر لمدة عشرة أيام وأضاف مدير الإدارة العامة للتعدين أن قطاع التعدين يمثل أحد أعمدة الاقتصاد