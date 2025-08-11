سياسية
وزير الداخلية يتفقد رئاسة قوات الدفاع المدنى ويشيد بآداء القوات فى تهيئة وإصحاح البيئة بولاية الخرطوم
أشاد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بالآداء المتميز والمواقف الوطنية المشهودة لقوات الدفاع المدني خلال معركة الكرامة فى تعقيم وتطهير المؤسسات العامة والخاصة ونقل الجثث بولاية الخرطوم
جاء ذلك لدى زيارته التفقدية الأحد لمبانى رئاسة قوات الدفاع المدنى رافقه الفريق أول شرطة حقوقى / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/، عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية وكان في أستقبالهم الفريق شرطة د/، عثمان عطا مدير عام قوات الدفاع المدنى ومدراء الادارات والدوائر بقوات الدفاع المدنى ، مبينا ان العزيمة والإصرار التى تحلى بها منسوبى الدفاع المدنى لم تمنعهم من آداء رسالتهم رغم شح الإمكانيات بجانب تضحيتهم فى السيطرة على حرائق المستودعات الرئيسية بمدينة بورتسودان والتى جنبت المدينة والميناء كارثة كبرى ، معلنا عن دعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج قوات الدفاع المدنى الداعية للمحافظة على الارواح والممتلكات.
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة إستمعا الى جهود قوات الدفاع المدني خلال تنوير مدير قوات الدفاع المدنى الذى أشار فيه الى إعادة وتأهيل مبانى الرئاسة لتهيئة بيئة العمل لإنفاذ الخطط الخاصة بأعمال الدفاع المدنى خدمة للوطن والمواطن ، مؤكدا إنتشار مراكز فرعية فى كافة الولايات للإنزار المبكر متعدد المخاطر مرتبط بالمركز الرئيسى خاص بالأمطار والسيول والفيضانات والجفاف ، فضلا عن التنسيق والتعاون مع مركز الطاقة الذرية ، مشيدا باهتمام ودعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج قوات الدفاع المدنى .
المكتب الصحفي للشرطة