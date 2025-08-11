السجن (10) سنوات علي احد أفراد قوات التمرد بود مدني

قدمت النيابة العامة بود مدني الأحد المتهم( ر ع م ا) للمحاكمة تحت المواد (26-50-51-186) م من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 التعاون مع قوات التمرد على اثارة الحرب ضد الدولة . تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتقدمت النيابة بقضية الاتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لقضية الدفاع ،وتعود تفاصيل الدعوى اثر بلاغ قدم أمام النيابة العامة يفيد بتورط المحكوم عليه في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المتمردة على الدولة .

واجرت النيابة تحريات واسعة خلصت لتوجيه الاتهام للمحكوم عليه قبل احالة الأوراق للمحكمة ومن ثم اصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة (10) سنوات.