الهلال الأحمر السوداني ينظم ورشة مراجعة وتحديث الاستراتيجية

عدد مدير تنمية القدرات بجمعية الهلال الأحمر السوداني سامي مهدي حزمة من أهداف ورشة مراجعة خطة وتحديث استراتيجية الجمعية التي نظمتها إدارة تنمية القدرات بجمعية الهلال الأحمر السوداني والتي بدأت أعمالها اليوم الأحد 10-اغسطس وستختتم جلساتها يوم الخميس 14-أغسطس 2025م بجبل الست بأركويت، عدد حزمة من أهداف الورشة وغاياتها المنشودة من بينها تناول الخطة إستراتيجية لستة أهداف بتركيز كبير كما استفاضت الورشة في تحديث المعلومات والمهارات وخطوات التنفيذ بعد الحرب.