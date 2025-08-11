سياسية
الهلال الأحمر السوداني ينظم ورشة مراجعة وتحديث الاستراتيجية
عدد مدير تنمية القدرات بجمعية الهلال الأحمر السوداني سامي مهدي حزمة من أهداف ورشة مراجعة خطة وتحديث استراتيجية الجمعية التي نظمتها إدارة تنمية القدرات بجمعية الهلال الأحمر السوداني والتي بدأت أعمالها اليوم الأحد 10-اغسطس وستختتم جلساتها يوم الخميس 14-أغسطس 2025م بجبل الست بأركويت، عدد حزمة من أهداف الورشة وغاياتها المنشودة من بينها تناول الخطة إستراتيجية لستة أهداف بتركيز كبير كما استفاضت الورشة في تحديث المعلومات والمهارات وخطوات التنفيذ بعد الحرب.
وشهدت الورشة مشاركة كبيرة واسعة حيث أنها تأتي ضمن خطة مراجعة استراتيجية الجمعية .
وتلقى المشاركين في الورشة تدريب مكثف ومتنوع، إشتمل على تدريب نظري و عملي.
وفيما يخص خطة الإستراتيجية وتحديثها خلال الورشة تمت مراجعة محتويات الاستراتيجية بالتفصيل وباستفاضة بهدف التحديث وإضافة معلومات تتماشي مع الوضع الراهن .
سونا