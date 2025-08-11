كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رودريغيز

كشفت جورجينا رودريغيز خطيبة كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، عن تقدمه بطلب للزواج منها.

ونشرت جورجينا رودريغيز عبر حسابها على منصة إنستغرام، صورة يدها وهي ترتدي خاتماً مرصعاً بالألماس، حيث أشارت لحساب كريستيانو رونالدو، مؤكدة أنها توافق على طلبه الآن وفي أي زمان ومكان آخرين.

بداية القصة.. لقاء في متجر غوتشي

بدأت حكاية كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز عام 2016، داخل متجر غوتشي في مدريد، حيث كانت «جورجينا» تعمل مساعدة مبيعات ولم يكن اللقاء مرتباً، لكنه كان حاسماً في حياتهما، حيث نشأت بينهما قصة حب استمرت حتى الآن وظهر كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز معاً للمرة الأولى أمام عدسات الكاميرات خلال حفل جوائز «The Best FIFA» يناير 2017. وفي نوفمبر 2017 ولدت ابنتهما الأولى ألانيا مارتينا، لتنضم إلى أبناء رونالدو الثلاثة الآخرين والذين تولت جورجينا رودريغيز لعب دور الأم في حياتهم.قصة توأم رونالدو.. ألم وأمل

حمل عام 2022 فرحاً وحزناً وفي آن واحد، حيث فقد الزوجان أحد طفليهما التوأم عند الولادة، بينما نجت الطفلة بيلا إزميرالدا. وشاركت جورجينا رودريغيز هذه اللحظة في مسلسلها الوثائقي «أنا جورجينا» على منصة نتفليكس، مؤكدة أن هذه المعاناة منحتها الفرصة لإظهار صلابة شخصيتها الحقيقية.



كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز.. البداية في مدريد والتتويج في الرياض

انتقلت جورجينا رودريغيز مع رونالدو من مدريد إلى تورينو الإيطالية ثم مانشستر في بريطانيا، قبل الانتقال في يناير 2023 للعيش بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت الرياض تقدم رونالدو بطلب الزواج من جورجينا رودريغيز بعد قصة استمرت 9 سنوات، نجحت خلالها في الحفاظ على استقرار عائلته وتحقيق نجاحاتها الشخصية دون ربطها باسمه.

صحيفة الخليج