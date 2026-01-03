الاتحاد السعودي يعلن استضافة جدة لخليجي 27

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة مدينة جدة لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 والتي ستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الإنماء) واستاد الأمير عبدالله الفيصل. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وأشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانيات تبشر بنسخة استثنائية من البطولة الخليجية التي تعد أحد أعرق البطولات في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن اعتزاز وترحيب المملكة باستضافة الأشقاء في هذه البطولة التي تعود إلى أرض المملكة مجددًا، متمنيًا للمنتخبات المشاركة التوفيق وطيب الإقامة في وطنهم الثاني.

الشرق القطرية