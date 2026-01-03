كأس أفريقيا.. المغرب يسعى لتفادي كابوس الإقصاء المبكر أمام

يخوض منتخب المغرب تحدياً جديداً في حملته نحو التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، حينما يواجه منتخب تنزانيا، الأحد، في دور الستة عشر، إذ يأمل في التأهل إلى ربع النهائي وعدم تكرار سيناريو نسختي 2019 و2023.

وتأهل منتخب المغرب للأدوار الإقصائية في البطولة، التي يستضيفها على ملاعبه، عقب تربعه على قمة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط.

وسيكون منتخب المغرب مطالباً بالفوز في المباراة، التي تقام على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط، على نظيره التنزاني، الذي يسجل ظهوره الأول في مرحلة خروج المغلوب بكأس أمم أفريقيا، عقب تواجده ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للبطولة.

ويعتبر هذا هو اللقاء الثاني بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا بعد لقائهما في دور المجموعات بالنسخة الماضية عام 2023، في كوت ديفوار، والذي شهد فوز المغرب 3-0، ليتصدر ترتيب مجموعته التي تذيلها المنتخب التنزاني.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها المغرب لدور الـ16 بأمم أفريقيا، حيث ظهر هذا الدور للنور لأول مرة في نسخة المسابقة عام 2019 بمصر، التي شهدت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 فريقاً.

واجتاز منتخب المغرب دور الـ16 مرة وحيدة فقط في نسخة عام 2021 بالكاميرون عقب فوزه على مالاوي، غير أنه فشل في عبور هذا الدور خلال نسختي 2019 و2023، بعد خسارته أمام بنين وجنوب أفريقيا على الترتيب.

ويأمل منتخب المغرب في بلوغ دور الثمانية بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخه، بعد نسخ 1998، 2004، 2017، 2021، حيث يرغب الفريق في إنهاء سوء الحظ الذي لازمه في آخر مباراتين خاضهما بالأدوار الإقصائية، حينما خسر 2-1 أمام مصر بدور الثمانية للبطولة عام 2021، و2-0 أمام جنوب أفريقيا بدور الـ16 نسخة المسابقة الماضية بكوت ديفوار.

وكان فوز المغرب 2-1 على مالاوي في نسخة عام 2021 هو الانتصار الوحيد للفريق في آخر خمس مباريات إقصائية بكأس أمم أفريقيا.

واستقبل منتخب المغرب أهدافًا في جميع مبارياته الإقصائية الخمس الأخيرة بالبطولة، حيث يعود آخر لقاء حافظ خلاله الفريق على نظافة شباكه بمرحلة خروج المغلوب إلى الدور قبل النهائي لنسخة عام 2004 بتونس، حينما حقق فوزا كبيرا 4-0 على مالي، حيث كانت هذه هي المباراة الوحيدة التي حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه في آخر 12 لقاء إقصائياً، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

