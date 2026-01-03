الاتحاد السوداني لكرة القدم يعيد الإنارة لمنشآته بالطاقة الشمسية

شهدت مباني الأكاديمية والاتحاد السوداني لكرة القدم تنفيذ أعمال متكاملة شملت إنارة الملعب والمكاتب بالطاقة الشمسية، إلى جانب صيانة المولدات الكهربائية وصيانة وتركيب مواتير المياه، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان استمرارية الخدمات ، في إطار الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل المنشآت الرياضية .

وجاءت هذه الأعمال بجهود لجنة الصيانة برئاسة الأستاذ نصر الدين حميدتي، وبالتنسيق مع مسؤول الأكاديمية محمد المهدي ، في عمل يعكس روح المسؤولية والالتزام بإعادة الحياة للمرافق الرياضية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمباني وتخريب المنشآت جراء الأحداث السابقة، حيث شملت الأعمال كذلك إزالة الأشجار الكثيفة داخل الملعب، ومعالجة آثار القذائف داخل أرضية ومحيط الملعب، في إطار تهيئة المنشآت وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.