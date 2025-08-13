بسبب شخصية عادل إمام.. القصة الكاملة لأزمة تامر عبدالمنعم ومحمود العزازي في «نوستالجيا 90/80»

فاجأ الفنان تامر عبدالمنعم، مساء السبت الماضي، جمهوره بعد ظهوره بشخصية الزعيم عادل إمام، خلال أحداث مسرحية «نوستالجيا 80/ 90»، أثناء عرضها في الإسكندرية، إذ تغيب الفنان محمود العزازي صاحب الدور عن الحضور.

وكتب «عبدالمنعم» عبر «فيسبوك»: «تغيب الممثل الذي يقوم بدور الزعيم في مسرحية نوستالجيا 80/ 90 أثناء عرضها بالإسكندرية، ولم يكن أمامي سوي أن أقدم الدور لأن الصالة كانت كومبليه ممتلئة، وعليه قام الماكيير إسلام عباس بعمله والكوافيرة سلوي أحمد، وأنا في الآخر قمت بعملي وكانت هذه هي النتيجة، شكرًا إسلام أنت أكبر كبير. المسرح لا يعوقه شيء، واحترام الجمهور واجب».

وبعدها علّق الفنان محمود العزازي على ما أعلنه الفنان تامر عبدالمنعم بشأن تجسيده شخصية الزعيم عادل إمام بدلًا منه في عرض مسرحية «نوستالجيا 80/ 90» بالإسكندرية، مؤكدًا أن غيابه لم يكن مفاجئًا كما تم تصويره.

وكتب «العزازي» عبر حسابه على «فيسبوك»: «مصطنعة.. جماعة الهيصة دي كلها، وعهد الله ما حصل، أنا اعتذرت بالاتفاق بسبب ظرف قهري عندي ومساعدينه على علم به، ما يا هُمّه خبوا عليه، يا هو بيصطنع موقف المنقذ، واللقطة عجباه. وانتو عارفين أيهما أقرب للحقيقة أكتر مني».

وأضاف: «أنا مصدوم لأنه ما كانش في أي خلافات بيني وبينه أصلًا عشان يقرر يصطنع موقف بالشكل ده!!، وحياة النبي والله العظيم معتذر من يوم 13 يوليو، ولما طلبوني (جدعنة) يوم 1 أغسطس طلعت عرضت، وسلمنا على بعض، وحضنا بعض على أساس ان ده آخر يوم ليا».

تامر عبدالمنعم يهاجم العزازي: واحد ماجاش أو اعتذر.. والعرض كان مهدد بالإلغاء

ومنذ ساعات قليلة أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن اندهاشه الشديد بشأن ما أثير من ناحية الممثل، قائلا: «أرد اقول ايه!! واحد ماجاش العرض تغيب أو اعتذر على حد قوله الاتنين واحد النتيجة أن العرض كان مهدد بالإلغاء».

وأوضح «عبدالمنعم»: «أنا لم اذكر اسمه وبسبب تغيب الممثل لظرف ما اضطريت أعمل الدور فين المشكلة.. هو عاوز يرجع وده مش هيحصل وهو كثير الطلبات والمشاكل ونتمنى له التوفيق».

وأنهى حديثه قائلا: «أخيرا هو يروج أنه بطل العرض وأنا أقول له أنه أحد عناصره والنوستالحيا هي بطلة العرض وتلميحاته اني اقتنصت الفرصة ده كلام عيب لأن العرض عرضي من 2024، وأكيد مش هاجي بعد سنة ونتيجة اعتذاره اقتنص فرص، وهو اللي ذكر أسماء مش أنا والرد عليه هيكون قانوني لأن باختصار اللي بيعتذر مش بيعتذر لمخرج منفذ شفهيا، ولكن يعتذر كتابيًا وبعد البت في الاعتذار يبقي ما يجيش احنا مش شغالين في بقالة دي وزارة وعروض حكومية والعرض لو كان تم إلغاءه والشباك جايب 39 ألف جنيه كانت هتبقي جريمة إهدار مال عام».

كما رد محمود العزازي مجددا على تامر عبدالمنعم، وكتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «وآخر كلامي في الموضوع عشان بنمر بحاجات أصعب وأهم، كان الأولى بيان شكر وامتنان تقديرًا لاجتهادي والتزامي طوال أيام العرض، وتقديرًا لوقوفي بجانب العرض حتى بعد الاعتذار، هي دي النهاية المنطقية والأجمل والأشيك والمتسقة مع المحبة والمودة اللي جمعتنا كلنا في العرض سوا».

وأضاف: «إلى جميع زملائي في عرض نوستالجيا ، أنا تشرفت إني كنت واحد منكم، فنيًا أنتم على علم تام بحجم المجهود اللي بذلته باستمرار، وإنسانيًا أتمنى أكون تركت أي أثر طيب، كل التمنيات لجميع أفراد العرض بالتوفيق فيما هو قادم، وتستاهلوا كل الخير والتقدير».

مسرحية «نوستالجيا 80/ 90»

«نوستالجيا 80/ 90» مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية، التي تم تقديمها في هذه الفترة من الزمن.

والعرض من بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد، والحرية، وسوهاج، وروض الفرج للفنون الشعبية، وإعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد وإضاءة عز حلمي.

