«الداخلية»: القبض على «لوشا» – صورة

أعلنت وزارة الداخلية القبض عن «لوشا» صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

قالت الداخلية في بيان مساء الاثنين: «في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافراً على الآداب العامة، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم