تدشين الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية طردها السلعي لمنسوبي قوات الشرطة بقشلاق الشرطة بالحاج يوسف
شهد اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات صباح اليوم تدشين الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية الطرد السلعي لمنسوبي قوات الشرطة بقشلاق الشرطة بمنطقة الحاج يوسف بمحلية شرق النيل بحضور مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية ومدير شرطة محلية شرق النيل وأسر الشرطة بالقشلاق.
الطرد السلعي الذي يحتوي على السلع الأساسية أحد برامج الدعم المباشر المتعددة التي تعمل عليها الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية وفقاً لخطة عملها الهادفة لتخفيف العبء المعيشي وتحسين شروط الخدمة حيث ستمتد تغطية الطرد السلعي خلال الفترة المقبلة لتشمل كافة الإدارات العامة والمتخصصة وقشلاقات الشرطة بمختلف المحليات
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن رئيس هيئة التوجيه والخدمات وقف على أعمال صيانة وتأهيل مباني مدرسة قشلاق الحاج يوسف ووجه بالإسراع في إكمالها.
المكتب الصحفي للشرطة