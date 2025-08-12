تدشين الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية طردها السلعي لمنسوبي قوات الشرطة بقشلاق الشرطة بالحاج يوسف

الطرد السلعي الذي يحتوي على السلع الأساسية أحد برامج الدعم المباشر المتعددة التي تعمل عليها الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية وفقاً لخطة عملها الهادفة لتخفيف العبء المعيشي وتحسين شروط الخدمة حيث ستمتد تغطية الطرد السلعي خلال الفترة المقبلة لتشمل كافة الإدارات العامة والمتخصصة وقشلاقات الشرطة بمختلف المحليات