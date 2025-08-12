بمبادرة من القنصلية العامة بجدة انطلاق أولى رحلات العودة الطوعية للسودانيين من المملكة السبت المقبل

تبدأ يوم السبت القادم الجاري أولى رحلات العودة الطوعية للسودانيين المقيمين بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية (جدة) ، متجهة إلى بورتسودان عبر الباخرة، وذلك ضمن الجهود التي أطلقتها القنصلية العامة بجدة لعودة الراغبين إلى الوطن.

وأوضح السفير كمال علي عثمان طه، القنصل العام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة، أن القنصلية شكلت لجنة عليا في أبريل الماضي وشرعت في العمل عبر لجان فرعية، حيث تم حصر وتصنيف الراغبين وإتاحة استمارة للتقديم عبر رابط إلكتروني، حيث تم في المرحلة الأولى تقديم 1782 شخصاً.