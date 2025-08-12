والي النيل الأبيض يقف على انطلاقة أعمال كنترول تصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة

أكد الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض أهمية تنسيق الجهد الشعبي والرسمي لتهيئة البيئة المدرسية وتفعيل دور مجالس الاباء لخلق الاستقرار في العملية التعليمية والتجهيز لبداية العام الدراسي 2025 – 2026 والذي حددت له حكومة الولاية في 15 أغسطس الجاري .

جاء ذلك خلال وقوفه بمدارس المنار بكوستي الاثنين على انطلاقة أعمال كنترول تصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة بالولاية، برفقة عدد من أعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية وبحضور الدكتور الطيب علي عيسى وزير التربية والتوجيه المكلف وقيادات التعليم بالوزارة .

وتفقد الوالي مراحل أعمال الكنترول واستمع لشرح مفصل من وزير التربية والتوجيه عن الاستعدادات التي جرت لتلبية احتياجات هذه المرحلة المهمة، واطمأن سيادته على بداية عمليات التصحيح من حيث الفرز وعدد المصححين والكنترول والامانات .

وقال الوالي ان الولاية خطت خطوات متقدمة في العملية التعليمية والتي تحتاج إلى تضافر الجهود لتجهيز البيئة التعليمية المناسبة للمعلمين والطلاب خاصة في المناطق النائية ، ودعا لضرورة تكوين مجالس للاباء في جميع المدارس للوقوف مع ادارات التعليم وتهيئة البيئة المناسبة للمدارس.

وطالب الوالي كنترول تصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة بإسراع الخطى لإكمال عمليات التصحيح من أجل بداية العام الدراسي في مواعيده المحددة .

وفي ذات السياق أبان الدكتور الطيب على عيسى وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية النيل الأبيض ان أعمال كنترول تصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة بالولاية تضم مركزين للبنين والبنات وكنترول يضم 86 معلم الى جانب 18 معلم في الأمانات جميعهم يعملون في مسألة تصحيح وترتيب هذه الامتحانات

هذا بخلاف تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والتي اكتملت تماما وجاري الترتيب لاعلانها مع امتحانات الشهادة المتوسطة تمهيدا لبداية العام الدراسي .