هنا الزاهد تتألق بفستان أبيض في أحدث ظهور – صورة

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت الزاهد في الصور مرتدية فستانًا أبيض أنيقًا، مع تسريحة الشعر الأشقر المنسدل على كتفيها، لتخطف الأنظار بإطلالتها الناعمة التي حازت إعجاب متابعيها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بإطلالتها الرقيقة والراقية، وأثنوا على أسلوبها الذي يجمع بين الأناقة والاحتشام.

يُذكر أن فيلم “المشخصاتي” من بطولة الفنان تامر عبدالمنعم، وحقق شهرة واسعة وقت عرضه، وكان واحدًا من أوائل الأعمال التي ظهرت فيها هنا الزاهد على الشاشة.

صدى البلد