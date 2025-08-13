حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على ما يتردد بشأن مفاوضات من جانب نادي بيراميدز مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز نفى كل التقارير الصحفية التي تحدثت عن اهتمام النادي بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الفترة المقبلة قائلا “بالذمة دا كلام”.وتابع شوبير “هو أيه اللي حصل مع الشناوي.. هو ليه الدنيا قايمة مش قاعدة مع الشناوي؟، ليه عشان مبدأش أول مباراة في الدوري؟، عادي هو كابتن النادي وحارس مرمى مصر الأول لكنها وجهة نظر مدرب عايز يبدأ بمصطفى شوبير والشناوي شفناه قاعد عادي ولا عمل مشكلة ولا أي حاجة”.

وأضاف “الحاجة الثانية هي مباراة واحدة اللي اتلعبت من 26 مباراة في الدوري، بخلاف مباريات أفريقيا وغيرها من البطولات فبعد ماتش واحد تحصل الهيصة دي، هو مين قال أصلا إن الشناوي رايح بيراميدز!؟، لا بيراميدز فاوض ولا الأهلي اتفاوض ولا الشناوي عايز يمشي أصلًا”.

