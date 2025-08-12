أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة سودانية أثناء الهروب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات دهس 3 أشخاص بينهم طفلة في منطقة فيصل، حيث تبين أن المتهم لص سرق سيارة ربع نقل من المنطقة وأثناء هروبه بها اصطدم بسيارة أخرى ودهس 3 أشخاص ما أسفر عن مصرع سيدة منهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي المتهم بدهس 3 أشخاص ما تسبب في مصرع سيدة تحمل جنسية دولة السودان، وإصابة عربي وابنته بشارع سليم آخر شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث دهس ووجود متوفاة ومصابين بشارع سليم آخر شارع فيصل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين دهس 3 أشخاص مما تسبب في مصرع سيدة تحمل جنسية دولة السودان، وإصابة عربي وابنته، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف شاهد عيان تفاصيل مطاردة اللص عقب دهسه لعدد من الأشخاص، وتحطيمه سيارات ومركبات توك توك في شارع سليم، بمنطقة فيصل بالهرم، وقال أنه فوجىء أثناء توقفه بسيارته وبصحبته أفراد أسرته داخلها، أمام العقار الخاص به، بسيارة ربع نقل صندوق، حمراء اللون، يقودها شخص بسرعة هائلة، واصطدم بسيارته من الخلف، ثم واصل هروبه بالسيارة.

وأضاف أن قائد السيارة أثناء هروبه، كان يصطدم بالسيارات ومركبات التوك توك في الشارع، حيث قاده حظه العثر لشارع مزدحم، مما دفعه لمطاردته وعدد من الشباب، وعندما تأكد قائد السيارة من استحالة مواصلة هروبه بها، تركها ولاذ بالفرار، إلا أن الأهالي تمكنوا من مطاردته والتحفظ عليه، وإبلاغ قسم الشرطة، حيث حضرت قوة أمنية، وتسلمت المتهم.

وذكر أن المتهم سرق السيارة، ولعدم علمه بطبيعة الشوارع، سار بها في منطقة مزدحمة، وخلال هروبه صدم سيدة مما أسفر عن مصرعها، كما أصاب آخرين، وتسبب في تلفيات بعدد من السيارات ومركبات التوك توك نتيجة اصطدامه بها.

وفارقت السيدة المصابة في حادث اصطدام قائد سيارة ربع نقل بعدد من السيارات ومركبات التوك توك، والمواطنين، بشارع سليم الكائن بمنطقة فيصل في الهرم، الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها

واستجوب رجال المباحث المتهم لكشف ملابسات الواقعة، وسبب اصطدامه بالضحايا والسيارات ومركبات التوك توك، أثناء هروبه بالسيارة.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصابين وشهود عيان.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث بمنطقة فيصل، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاطل استقل سيارة ربع نقل صندوق، وقادها بسرعة هائلة، واصطدم بعدد من السيارات ومركبات التوك توك، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتم مطاردته والتحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث.

وذكر شهود عيان أن المتهم سرق السيارة وأثناء محاولته الهرب صدم عدد من السيارات ومركبات التوك توك، وتسبب في إصابة عدد من المواطنين، بينهم سيدة إصابتها خطرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من حقيقة سرقة المتهم للسيارة من عدمه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

صدى البلد