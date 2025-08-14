الحمد لله كثيرا ..

ليلة من ليالي البهاء في رحاب اتحاد كتاب مصر بالقاهرة.

ليلة بهية .. وأمسية شعرية ماتعة .. ازدانت فيها قاعة اتحاد كتاب مصر بعبير القلوب النقية وعطر الحرف الأصيل . بمشاركة الشاعرين المبدعين الأستاذ مصطفى مطر والأستاذ السيد زكريا

كل الشكر والتقدير والامتنان للسادة القائمين على هذا الصرح الثقافي :

الدكتور / علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد .

والشاعر القدير الأستاذ / عاطف الجندي .. رئيس شعبة الفصحى باتحاد كتاب مصر .

والشاعر القدير الأستاذ / عصام بدر .. المقرر العام لشعبة الفصحى باتحاد كتاب مصر .

وشكر خاص يملأ قلوبنا لأعضاء شعبة الفصحى :

الحبيبة الغالية .. الشاعرة الكبيرة والقديرة الأستاذة / فوزية شاهين .

والحبيبة الغالية الشاعرة الكبيرة والمبدعة الأستاذة / آيات عبد المنعم .

والشكر الجزيل للجمهور العزيز والحبيب الذي أضفى بحضوره ألقا وبهجة .. وجعل للكلمة حياة .. وللأمسية روحا .. فجمال حضورهم جعل اللقاء عناقا بين الحرف والقلب .. بين القصيدة والروح .. بين المبدع والمتلقي .. فتحية من القلب لكل من شرفنا بحضوره وتوج ليلتنا بضيائه .

محبتي وتقديري للجميع.

رصد – “النيلين”