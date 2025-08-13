مدير عام الإنتاج بالقضارف ينفي التعدي على الغابات ويؤكد إجراءات صارمة ضد المخالفين

نفى المهندس عمار عبد الله سليمان، المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف والوزير المكلف، صحة ما تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعدي على الغابات أو تهريب منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، مؤكداً عدم وجود أي عمليات قطع أو تهريب من جهات خارجية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد لجنة تقصي الحقائق من الهيئة القومية للغابات برئاسة يحيى آدم، وبحضور مدير عام الغابات بالولاية دكتور عصام عبد الكريم، حيث شدد المهندس عمار، على أن الهيئة الولائية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة يثبت تورطها في التعدي على الغابات.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية الغابات، بما في ذلك توفير بدائل للطاقة للمؤسسات التي كانت تعتمد على الحطب والمنتجات الغابية، خاصة المخابز، وذلك في إطار الحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز التنمية المستدامة.

كما أكد التزام الوزارة بإعادة إعمار الغابات بالتعاون مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، داعياً إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي للتصدي لأي تجاوزات.