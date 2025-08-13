لجنة مختصة بمحلية الخرطوم لنبش الرفاة المقبورة سطحياً لاعادة دفنها في المقابر المخصصة

اعتمدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية الخرطوم خلال اجتماعها الدوري الثلاثاء تشكيل لجنة مختصة بنبش ونقل الرفاة المقبورة سطحيا في الميادين والطرق وداخل المنازل التي تمت مواراتها الثرى سطحيا أثناء الحرب تمهيدا لإعادة دفنها في المقابر المخصصة وذلك بالتنسيق مع الطب العدلي.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى بالتنسيق المحكم مع المركز القومي لإزالة الألغام لعمل مسح شامل للمناطق المستهدفة بالنظافة وتطهير المصارف الرئيسة والفرعية بهدف إزالة الأجسام الخطرة ومخلفات الحرب قبل الشروع في العمل بجانب توجيه مهندسي الوحدات الإدارية بإزالة مخلفات المصارف والأنقاض والنفايات بالتنسيق مع هيئة النظافة وادارة الآليات فور الانتهاء من عمليات فتح ونظافة المصارف.

الي ذلك وجه الاجتماع بأصطحاب حملات النظافة عمليات واسعة لمكافحة نواقل الأمراض عبر تخصيص فرق عمل جوالة من إدارة الملاريا للعمل، كما قرر الاجتماع قيام حملات مشتركة لنظافة وتهيئة الساحة الخضراء ضمن خطة إعادة تأهيلها بمشاركة قوات الدفاع المدني والإدارة العامة للشباب والرياضة .

إلى ذلك استمع الاجتماع لتنوير من إدارة الدفاع المدني حول تنبؤات الأمطار المتوقعة وموقف فيضان النيل بجانب الاستعدادات الجارية في تأهيل التروس والبوابات بالمصارف المطلة على النيل.