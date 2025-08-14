حزب الأمة القومي يعلن خلال اجتماعه: حسم أي مظاهر تفلت أو خروج عن المؤسسية

أعلن حزب الأمة القومي خلال اجتماعه عن إطلاق حملة تنظيمية واسعة بجميع الولايات لتعزيز العمل المؤسسي وترسيخ الانضباط التنظيمي.

حسم أي مظاهر تفلت أو خروج عن المؤسسية.

التشديد على أن قرارات الحزب تصدر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، والموقف الرسمي منذ اندلاع الحرب هو المعبر الوحيد عنه.

التصدي لمحاولات التشويه، واستنهاض الجماهير للتعبير عن رؤية الحزب ومواقفه الوطنية المبدئية والالتزام بها.