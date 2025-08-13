«المحقق» تكشف تفاصيل اجتماع البرهان بمستشار ترمب في سويسرا

أكدت مصادر مطلعة لـ “المحقق” صحة ما راج من معلومات اليوم بشأن لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، وقالت المصادر إن الاجتماع عقد ليل أمس (الأثنين) في سويسرا.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع الذي لم تعلن تفاصيله رسمياً تم بترتيب قطري رفيع المستوى، وعقد مباشرة بين البرهان ووفد أميركي ترأسه مسعد بولس في حضور عدد من مرافقيه.

وأفادت المصادر أن الاجتماع الذي امتد لنحو ثلاث ساعات ناقش ضرورة وقف الحرب في السودان والالتفات للأزمة الإنسانية علاوة على ضرورة ابتدار مفاوضات مباشرة بين السودان والامارات لخفض التوتر بين البلدين والضغط باتجاه منع أبوظبي عن الاستمرار في دعم مليشيا الدعم السريع.

ونقلت قناة العربية اليوم (الثلاثاء) عن مصادر لم تسمها أن اجتماع البرهان بالمبعوث الأمريكي الخاص في سويسرا تم بطلب من الولايات المتحدة، وأن البرهان أكد لمستشار ترمب رفض وجود الدعم السريع في السلطة عقب الحرب.

المحقق – خاص