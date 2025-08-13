مسيرات تستهدف احتفالات لدرع السودان بمدينة تمبول

شهدت مدينة تمبول، بوسط السودان، قبل قليل ، محاولة هجوم بمسيرة انتحارية تابعة للمليشيا استهدفت عرضًا عسكريًا لقوات “درع السودان” ضمن احتفالات بالمدينة.

وأفادت مصادر ميدانية أن الدفاعات الجوية تصدت للمسيرة المعادية قبل وصولها إلى هدفها، وتم إسقاطها دون أن تسفر العملية عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ووصفت المصادر الهجوم بأنه “محاولة فاشلة”، مؤكدة أن التوقيت وأهداف العملية يثيران العديد من التساؤلات، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأكدت قوات “درع السودان” أن يقظة عناصر الدفاع الجوي أسهمت في إحباط الهجوم، مشيرة إلى أن الاحتفالات تواصلت عقب الحادث في أجواء طبيعية.