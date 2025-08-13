رباعية نظيفة.. كيف تفوق المنتخب السوداني على نيجيريا في الشان

حقق منتخب السودان فوزا عريضا على نيجيريا بنتيجة 4 – صفر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة للنسخة الثامنة من كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة في تنزانيا وأوغندا وكينيا.

تقدم المنتخب السوداني بهدف ذاتي سجله ليونارد نغينغ لاعب نيجيريا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25، وأضاف والي الدين خضر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت بجزيرة زنزبار في تنزانيا.

وفي الشوط الثاني، أضاف عبد الرؤوف يعقوب الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 55 و62.

بهذا الفوز رفع منتخب السودان رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب السنغال الذي تعادل بصعوبة مع الكونغو 1 – 1 في وقت سابق، الثلاثاء.

أما منتخب نيجيريا فقد ودع البطولة بهذه الخسارة الثقيلة بعدما بقي بدون رصيد أمامه الكونغو في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وتبقى حسابات التأهل من هذه المجموعة معلقة حتى انتهاء الجولة الثالثة التي ستقام، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب منتخب نيجيريا مع الكونغو، بينما يخوض منتخب السودان اختبارا مصيريا أمام السنغال حامل اللقب.

العربية نت