“الدكتورة يومي” تردّ على منتقدي زوجها وتكشف سرّاً غريباً ..!

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضج بحفل زفاف صانعة المحتوى يمنى خوري، والذي أُقيم الأسبوع الماضي في قصر فخم في إيطاليا، حيث شنّ البعض حملة ضد العروس وأشاروا من خلال بعض اللقطات إلى أن العريس التركي لا يحبّها ويظهر هذا بوضوح على ملامح وجهه، ومن عدم رقصه وتفاعله في حفل الزفاف.

وخرجت الشهيرة بلقب “الدكتورة يومي” لتضع حداً لهذه التكهنات، حيث أكدت أنهما تزوّجا في ذكرى مرور 6 أشهر على تعرّفها إلى زوجها رجل الأعمال التركي غورهان كيزيلوز، وقالت يومي بعفويتها المعهودة: “لو ما بحبني بحققلي كل أحلامي!؟ لو ما بحبني بيتكلف؟ ما بدي قلكم تكلفة العرس قديه حتى ما تنصدموا، بس قالي اعملي كل شي بتحبي وجيبي أي شي بتتمنيه، ولو بطلب أطلع عالقمر ما بقلي لأ”.

يومي تكشف سرّاً حصل في حفل زفافها

وكشفت “الدكتورة يومي” أيضاً خلال مقاطع مصوّرة نشرتها على “سناب شات” أنها تفاجأت بوجود بعض المشاهير في زفافها من دون توجيه الدعوة إليهم، حيث قالت: “أنا عزمت الناس اللي بحسهم بيشبهوني وعندهم نفس طاقتي، وفي كثير ناس إجو عالعرس وأنا مش عازمتهم، اتفاجأت فيهم بس انه ما قلت شي، بالعكس رحّبت فيهم لأن ما بحب صغّر أو ضايق حدا”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الاعتراف وتساءلوا عن الأسماء التي حضرت من دون “عزيمة”، وعبّروا عن استغرابهم من الأمر، وأثنوا على طريقة يومي اللبقة في التعبير عن استغرابها من حضورهم من دون توجيه الدعوة إليهم.

“الدكتورة يومي” تشكر ربّ العالمين

إلى ذلك، حرصت يومي على شكر ربّ العالمين على لطفه ومحبته بعد تحقيق كل أحلامها في حفل زفافها، وشاركت منشوراً كتبت فيه: “الحمد لله على كل نعمة أحاطت بنا، وعلى كل حياة يدبّرها لنا الله بلطفه وحُسن رعايته”.

ومن بعدها شاركت يومي منشوراً آخر قالت فيه: “يا رب سخّر لي حظاً ونصيباً يتعجب منه أهل السماء والأرض، تسخير ونصيب يليق بجلالك وقدرتك وكرمك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين”.

مجلة لها