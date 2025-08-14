ابنة شقيقة سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بجمالها.. هل تشبهها؟ – صورة

خطفت السا ماري نحاس، إبنة عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس الأنظار بجمالها وبملامحها الطبيعية الى تشبه إلى حد كبير خالتها النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور.

ولفتت الشابة الصغيرة الأنظار بجمالها وأناقتها في حفل زفاف شقيقها كريستوفر، واختارت للمناسبة فستاناً مميزا يناسب سنها ويلائم جسمها الممشوق حمل توقيع المصمم اللبناني جان بيار لحود، وجاء بتدرجات اللون البنفسجي الناعم بتصميم راق، فجاء من الأعلى بقصّة الكورسيه المطرز بالدانتيل والأحجار الكريستالية الملونة وبحمالة صدر واحدة مزينة بالأحجار، لينسدل من الأسفل بقماش لامع مع فتحة ساق عالية ودانتيل ناعم يمتد من الخصر الى أعلى الفتحة الجانبية بتصميم أنيق وفخم.

وأكملت الشابة اطلالتها الأنيقة بصندل فضي بكعب عال وتزينت بمجوهرات ذهبية رقيقة تناسب سنها، وتضيف لمسة من الفخامة الى طلتها النهائية

ومن الناحية الجمالية، رفعت ألسا شعرها بالكامل وتركت بعض الخصلات المتطايرة على وجهها، وطبقت مكياجا ناعماً يبرز جمالها الطبيعي، الذي تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحصدت الشابة على اعجاب الآلاف من المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الطبيعي، وركزوا على الشبه الكبير بينها وبين سيرين.

يذكر أن ألسا ماريا لعبت دور خالتها في مرحلة المراهقة في مسلسل “دانتيل” مع النجم محمود نصر، ولفتت الأنظار بملامحها التي تشبه خالتها، وشاركت أيضاً في بعض من مشاهد فيلم Paparazzi من بطولة النجم رامي عياش، ولكنها ابتعدت بعد ذلك عن التمثيل وتستكمل حياتها الجامعية باختصاص مختلف.

