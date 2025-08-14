زوجة المصباح: عاهدت نفسي ألا أنكسر من بعدك ، وألا أضعف فتضعف هيبتك

عهدي معه أن أكون السند في كل مسار يخطوه،

أن أمد له يدي، وأقوّي عزيمته، وأشد عضده.

وقد مضى في هذا الطريق رفيقه الصدوق حذيفة إسطنبول

وواقد وعمر أبوكلام ومنتصر ادروب ..الخ ،

فإن مضى هو فيه أيضا لحزِن القلب ،

لكنه يظل عامرًا بالإيمان.

عاهدت نفسي ألا أنكسر من بعدك ،

وألا أضعف فتضعف هيبتك.

ويقيِني بك كما أعرفك :

صلب المراس، قوي الشكيمة،

شديد عند النوائب، ثابت وقت الشدائد.