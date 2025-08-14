وزير الداخلية يلتقى والى ولاية غرب دارفور واللقاء يناقش دعم قضايا مواطني الولاية

والى ولاية غرب دارفور أوضح/ للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء ناقش مجمل القضايا التى تهم مواطنى الولاية ، مشيرا الى موافقة وزير الداخلية بإبتعاث فريق من السجل المدنى لإستخراج الوثائق الثبوتية لمواطنى وطلاب الولاية المتواجدين بشرق تشاد والذين تعرضوا للإنتهاكات من المليشيا المتمردة الإرهابية ، مبينا أن اللقاء ناقش أيضآ تواجد قوات التحالف السودانى المشتركة بولاية الخرطوم والترتيبات التى تمت لإخراج القوات من الولاية تمهيدا لعودة مواطنى ولاية الخرطوم ، مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بقضايا ولاية غرب دارفور ودعم خطط وبرامج الإعمار بعد تحرير الولاية من دنس المليشيا فى القريب العاجل .

المكتب الصحفي للشرطة