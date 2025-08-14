سياسية
وزير الداخلية يلتقى والى ولاية غرب دارفور واللقاء يناقش دعم قضايا مواطني الولاية
أكد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية حرص وإهتمام وزارته بفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وأهمية توفير الأمن والطمأنينة العامة وتقديم الخدمات للمواطن بجميع ولايات البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الاربعاء الأستاذ/ بحرالدين أدم كرامة والى ولاية غرب دارفور بحضور الفريق شرطة حقوقي/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة / عمار رحمة الله مدير الإدارة العامة للموارد البشرية واللواء شرطة/ مامون محمد مصطفى مدير شرطة ولاية غرب دارفور.
والى ولاية غرب دارفور أوضح/ للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء ناقش مجمل القضايا التى تهم مواطنى الولاية ، مشيرا الى موافقة وزير الداخلية بإبتعاث فريق من السجل المدنى لإستخراج الوثائق الثبوتية لمواطنى وطلاب الولاية المتواجدين بشرق تشاد والذين تعرضوا للإنتهاكات من المليشيا المتمردة الإرهابية ، مبينا أن اللقاء ناقش أيضآ تواجد قوات التحالف السودانى المشتركة بولاية الخرطوم والترتيبات التى تمت لإخراج القوات من الولاية تمهيدا لعودة مواطنى ولاية الخرطوم ، مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بقضايا ولاية غرب دارفور ودعم خطط وبرامج الإعمار بعد تحرير الولاية من دنس المليشيا فى القريب العاجل .
المكتب الصحفي للشرطة