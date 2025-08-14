العدل والشؤون الدينية والاوقاف يبحثان آليات مراجعة تشريعات الاوقاف والعقود الخارجية

التقى السيد وزير العدل د. عبدالله درف بوزير الشؤون الدينية والاوقاف الاستاذ بشير هارون بمكتبه بمجمع الوزارات ببورتسودان.

وبحث اللقاء مراجعة تشريعات الاوقاف وقوانين الحج والعمرة والعقود الخارجية. كما تمت مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، كما تناول اللقاء التنسيق والتعاون بين الوزراتين بشأن التشريعات وتعديلاتها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان.

وشكر وزير العدل وزير الشؤون الدينية والاوقاف لحرصه على مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بوزارته كما تمنى له التوفيق في خدمة قضايا الدعوة، وتوحيد الخطاب الديني، وبناء مجتمع متسامح وراسخ.