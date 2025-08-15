وفاة سائحة روسية وإصابة 30 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في مصر

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، الخميس، عن وفاة سائحة روسية، وإصابة 30 آخرين، إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم بمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب بيان صادر عن السفارة، فإنه “في ليلة 14 أغسطس/ آب الجاري، وقع حادث سير على الطريق من شرم الشيخ إلى القاهرة، شاركت فيه حافلة كانت تقل 40 سائحا روسيا”.

وأضاف: “وفقا للمعلومات المتوفرة، اصطدمت الحافلة بالحاجز وانقلبت على جانبها، وقد أسفر الحادث عن وفاة مواطنة روسية، فيما نُقل نحو 30 راكبا إلى مستشفيات قريبة، معظمهم بإصابات طفيفة، في حين وُصفت حالة أحد المصابين بالمتوسطة الخطورة”.

وأوضح بيان السفارة أن “قسم الشؤون القنصلية لديها يواصل التنسيق مع السلطات المصرية، وشركة السياحة المسؤولة، وشركة التأمين لتقديم المساعدة للمواطنين الروس”.

