حبس الراقصة بوسي الأسد 4 أيام لاتهامها بنشر الفسق – صورة

قررت جهات التحقيق، حبس الراقصة بوسي الأسد 4 أيام لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مينا ناجي المحامي بالنقض، وسارة خليفة المحامية بالاستئناف، محامي الراقصة بوسي الأسد، إن جهات التحقيق واصلت التحقيق مع موكلتهم وتم صدور قرار حبسها 4 أيام.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على التيك توك بوسي الأسد لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت معلومات تفيد قيام التيك توك بوسي الأسد بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد نشر الفسق والفجور، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسكنها في الهرم وتم القبض عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

صدى البلد