مدير شرطة تأمين البعثات الدبلوماسية يستقبل ممثل الإتحاد الأوربي الزائر للبلاد

وصل العاصمة السودانية الخرطوم السيد /حسين مدد ممثل الإتحاد الأوربي وكان في إستقباله العميد شرطة /عماد الدين عبد اللطيف مدير شرطة تأمين البعثات الدبلوماسية بالنيابة ورئيس شعبة الأمن والمباحث بالإدارة وفور وصوله التقي مفوض العون الإنساني بالخرطوم.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن ممثل الإتحاد الأوربي لديه العديد من الجولات والزيارات لمقار المنظمات الأممية وأن شرطة تأمين البعثات الدبلوماسية تمكنت من تأمين كافة المقار والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الأممية والشخصيات الأجنبية التي وصلت البلاد عقب تحرير ولاية الخرطوم من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة بواسطة قوات شرطية مختصة ومؤهلة في مجال تأمين البعثات الدبلوماسية والأممية.

سونا