• قائد قوات الحلو في دارفور يُخالف التعليمات ويوجه قواته بالإنسحاب الى كاودا .

• مشاحنات ذات أبعاد عُنصرية وفرز إثني أظهرته توجيهات دقلو بسحب الماهرية من الفاشر.

• في ردة فعل كانت متوقعة بعد أن راج في الإعلام ان قائد ثاني الدعم السريع عبدالرحيم دقلو وجه بسحب أبناء الماهرية من محور الفاشر تحسبا لمعارك ضارية ستخوضها قوات الجيش والمشتركة هناك في الأيام القادمة بهدف كسر الحصار المضروب على الفاشر من إنقاذ الاطفال والنساء وكبار السن من براثن الجوع .

• وأكدت مصادرنا أن ( مشاحنات ذات أبعاد عرقية حادة ) دارت بين ضباط من الحركة الشعبية وقيادات في الميليشيا في نيالا اليوم خاصة وان قوات الحلو تعمل في ظروف قاسية وبتسليح دون المستوى المطلوب ، ومن المتوقع أيضا أن يصدر إعلام الحركة الشعبية بيانا خلال الساعات القادمة ليوضح مستقبل الشراكة بين الحركة وقيادة الدعم السريع .

كتب / بشير يعقوب