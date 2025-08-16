مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا للنخبة

كشفت قرعة مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، التي أُجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور الجمعة ، عن مواجهات مرتقبة بين نخبة أندية القارة، في نسخة جديدة يُنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والتنافس القوي، بعد النجاح اللافت الذي حققته البطولة في نسختها الأولى بالنظام الجديد خلال موسم 2024-2025.

وتشهد نسخة 2025-2026 مشاركة 24 فريقاً تمثل 12 اتحاداً وطنياً، تم توزيعها على مستويين في منطقتي الغرب والشرق، مع تطبيق مبدأ حماية الفرق من مواجهة أندية نفس الدولة في الدور الأول، واستخدام برنامج قرعة خاص لتفادي التعقيدات في توزيع المباريات. وتنطلق مرحلة الدوري يوم 15 سبتمبر المقبل، حيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، بواقع أربع على أرضه وأربع خارجه، بنظام الذهاب والإياب.

الأهلي السعودي.. رحلة الدفاع عن اللقب

ويدخل أهلي جدة السعودي البطولة بصفته حامل اللقب، وعينه على الحفاظ على الكأس في النسخة الـ23 من أعرق بطولات الأندية الآسيوية. ويستهل مشواره بمباراة قوية أمام شباب أهلي دبي على أرضه، ثم يستضيف ناساف الأوزبكي، قبل أن يخرج لمواجهة السد القطري والشرطة العراقي خارج الديار. ويعود الأهلي لاستضافة الشارقة الإماراتي والغرافة القطري، ثم يختم مشواره في مرحلة الدوري بلقاءين خارج أرضه أمام الدحيل القطري والوحدة الإماراتي.

الاتحاد السعودي.. طموح العودة إلى القمة

الاتحاد السعودي، أحد أبرز أندية القارة تاريخياً، يواجه مشواراً لا يقل صعوبة، حيث يبدأ باستضافة شباب أهلي دبي، قبل أن يحل ضيفاً على ناساف والسد والشرطة، ثم يستضيف الشارقة والغرافة، ليختتم المرحلة بمواجهتين خارج أرضه ضد الدحيل والوحدة.

الهلال السعودي.. قوة هجومية أمام تحديات صعبة

الهلال، أكثر الأندية تتويجاً باللقب القاري، يدخل البطولة بمواجهات ثقيلة، منها استقبال السد والشرطة على ملعبه، والرحيل لمواجهة شباب أهلي دبي وناساف، ثم استضافة الدحيل والوحدة، قبل خوض مباراتين خارج الديار أمام الشارقة والغرافة.

السد والدحيل.. ممثلا قطر أمام صراع قوي

السد القطري يبدأ بمواجهة شباب أهلي دبي والأهلي السعودي على ملعبه، ثم يرحل لملاقاة تراكتور الإيراني والشرطة العراقي، قبل أن يعود لمواجهة الشارقة والاتحاد على أرضه، ليختتم المشوار أمام الهلال والوحدة خارج الديار.

أما الدحيل فيستضيف شباب أهلي دبي والأهلي السعودي في الجولتين الأولى والثانية، قبل أن يواجه تراكتور والشرطة خارج أرضه، ثم يستضيف الشارقة والاتحاد، ويخرج لملاقاة الهلال والوحدة.

شباب أهلي دبي والشارقة.. تحديات إماراتية كبرى

شباب أهلي دبي يستهل مشواره أمام تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي داخل أرضه، ثم يخرج لمواجهة تراكتور والسد، ويعود لاستضافة الأهلي والهلال، قبل أن ينهي مشواره أمام الدحيل والاتحاد خارج ملعبه.

أما الشارقة فيستضيف تراكتور وناساف في أول جولتين، ثم يرحل لملاقاة تراكتور والسد، قبل أن يستقبل الأهلي والهلال، ويختتم أمام الدحيل والاتحاد خارج ملعبه.

نظام التأهل والأدوار النهائية

يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، الذي سيقام بين 2 و11 مارس 2026، بنظام الذهاب والإياب. وتستضيف السعودية الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث ستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بين 17 و25 أبريل 2026، في أجواء يتوقع أن تكون حافلة بالحضور الجماهيري والإثارة الكروية.وبهذا، تبدو نسخة 2025-2026 من دوري أبطال آسيا للنخبة موعودة بصدامات كبرى منذ مرحلة المجموعات، مع وجود معظم عمالقة الكرة الآسيوية في مشهد واحد، وصراع محتدم على بطاقة العبور إلى الأدوار النهائية.

الأنباء الكويتية