مهرجان “مواسم موسكو” يفتح أبوابه في دولة عربية لأول مرة

تستضيف الكويت خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر/أيلول المقبل فعاليات مهرجان “مواسم موسكو”، أحد أبرز المهرجانات الثقافية في العاصمة الروسية، والذي يهدف إلى منح الجمهور الكويتي فرصة للتعرف على سحر وتنوع موسكو من خلال برنامج غني بالأنشطة والعروض الفنية والموسيقية.

وأفاد موقع مدينة موسكو الإلكتروني، أن فعاليات المهرجان ستقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومجمع الأفنيوز، حيث سيعيش الزوار أجواء موسكو بكل تفاصيلها، من تراثها العريق إلى معالمها الحديثة وأنشطتها الثقافية المتنوعة.

كما سيتخلل المهرجان، حفلا موسيقيا كبيرا تقدمه أوركسترا موسكو السيمفونية الحكومية، بقيادة المايسترو العالمي إيفان رودين على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي في 27 سبتمبر، حيث ستؤدي الأوركسترا تحفتين من روائع الموسيقى الكلاسيكية الروسية “شهرزاد”، لـ”ريمسكي كورساكوف”، وهو عمل ساحر يمزج الألحان الآسرة للكمان مع التوزيع الأوركسترالي الغني، مستلهما أجواء “ألف ليلة وليلة”، و”طائر النار” لـ”سترافينسكي” وهو باليه أسطوري جمع بين الفلكلور الروسي والابتكار الموسيقي.

وأشار موقع مدينة موسكو، بأنه سيسبق الحفل طقس “شاي موسكو” التقليدي، حيث سيقدم للضيوف شاي روسي فاخر مع حلويات روسية، إلى جانب تخصيص ركن للتصوير، يضمّ ممثلين من مهرجان “موسكو إستيتس” بأزياء تاريخية، ومركز موسكو للمعلومات السياحية.

بينما سيشاهد ضيوف المهرجان في مجمع أفينيوز، أحد أكبر مراكز التسوق في الشرق الأوسط، عروضًا لفرق إبداعية، بالاضافة لزيارة معرض الصور للتعرف على معالم العاصمة الروسية، وطرقها المميزة، وأماكن الاسترخاء، والمعارض، وفعالياتها المتنوعة.

وفي الإطار ذاته، قال رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو، يفغيني كوزلوف: “أصبح الكويتيون يكتشفون موسكو كوجهة سياحية مميزة بشكل متزايد ففي عام 2024، استقبلت موسكو نحو 16.500 زائر من الكويت، بزيادة عشرة أضعاف مقارنة بعام 2019، وهذا الإقبال يعكس قدرة موسكو على المزج بين التراث الغني والرفاهية العصرية والمهرجان، مما يمثل جسرا ثقافيا حقيقيا ودعوة لاكتشاف العاصمة الروسية عن قرب”.

وتُعزز العاصمة الروسية تعاونها مع الدول الصديقة في مجال السياحة بنشاط. وقد نشأت فكرة إقامة المهرجان خلال جلسة عمل لشركة “موستوريزم” في الكويت، حيث نوقشت سبل تعزيز اهتمام الجمهور المحلي بموسكو.

وسيزيد المهرجان في الترويج للعاصمة موسكو في هذه المنطقة في حجم التدفق السياحي، ففي عام 2024 ارتفع عدد الرحلات القادمة من الكويت بمقدار 2.9 مقارنةً بعام 2023، وتُعدّ 97% من الرحلات لأغراض سياحية.

