ليوناردو دي كابريو يكشف مفاجأة صادمة عنه وعن فيلم “تيتانيك”

كشف النجم الهوليودي ليوناردو دي كابريو أنه لم يسبق له أن أعاد مشاهدة فيلمه الشهير الصادر عام 1997 “تيتانيك” (Titanic).

وردّ دي كابريو، البالغ من العمر 51 عاما، قائلا: “لا، لم أره منذ زمن طويل جداً”، وذلك عندما سألته الممثلة جنيفر لورانس خلال حوار “ممثلون مع ممثلين” (Actors on Actors) الذي نظمته “فارايتي” و”سي إن إن”.

وعقّبت لورانس، البالغة من العمر 35 عاما، قائلة: “أوه، يجب عليك ذلك. أراهن أنه يمكنك مشاهدته كفيلم الآن، إنه جيد جدا!”

واستطرد دي كابريو موضحا أنه “لا يشاهد أفلامه حقاً”، قبل أن يعترف بمشاهدة “بعضها”. ثم سأل بطلة فيلم “ألعاب الجوع” (Hunger Games) عما إذا كانت تشاهد بعض الأفلام من أرشيفها الخاص.

فأجابت لورانس بضحكة قصيرة: “لا. لم يسبق لي أن صنعت شيئاً مثل ‘تيتانيك’. لو فعلت ذلك، لشاهدته”.

ومع ذلك، عندما سُئلت عن آخر مرة شاهدت فيها أحد أفلامها، اعترفت الحائزة على الأوسكار بأنها أعادت مشاهدة فيلمها لعام 2013، “احتيال أمريكي” (American Hustle)، وهي في حالة سكر. وقالت: “كنت أقول في نفسي: ‘أتساءل عما إذا كنت جيدة في التمثيل؟’ فشغلته، ولا أتذكر ماذا كانت ردة فعلي”.

وفي مكان آخر من حديثهما، اعترفت لورانس أيضا بواقعة طريفة أخرى حدثت في موقع التصوير تتعلق بدواء “أمبيان” (Ambien). وكشفت أنها تناولت الدواء المساعد على النوم عن طريق الخطأ قبل التوجه إلى العمل في ذلك الصباح، مما أدى إلى إصابتها بـ “هلوسة” أثناء تصوير مشهد رئيسي، مردفة: “لقد كان مشهد رقص مع فيليب سيمور هوفمان في الجزء الثاني من فيلم ‘ألعاب الجوع’ وكنت أهلوس”.

وأدت الواقعة إلى معاناة الممثلة مع جزء “الحفظ” في دماغها بينما كانت تحاول تذكر حوارها. وتذكرت قائلة: “لقد انزعجت إليزابيث بانكس مني بشدة لأنها ربما لم تكن تعلم أنني كنت تحت تأثير ‘أمبيان’. لكنني ظللت أسأل المخرج: انتظر، وماذا يعني هذا؟”.

يُذكر أن لورانس ودي كابريو قد تشاركا البطولة سابقا في فيلم “لا تنظر للأعلى” (Don’t Look Up) الذي أنتجته نتفليكس عام 2021.

ووفقا لصحيفة “هوليوود ريبورتر”، من المقرر أن يجتمع الممثلان مجدداً في فيلم الرعب للمخرج مارتن سكورسيزي، “ماذا يحدث في الليل” (What Happens at Night).

المصدر: “نيويورك بوست”