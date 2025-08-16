رابطة الأندية المصرية تعاقب حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بسبب واقعة “غريبة”

شهدت مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس، واقعة غريبة.

وأكدت صحيفة “الوطن سبورت”، مساء اليوم الجمعة، أن رابطة الأندية المصرية عاقبت فريق بيراميدز بغرامة 20 ألف جنيه بسبب ارتداء احد لاعبيه لقميصين مختلفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسماعيلي.

وظهر لاعب فريق بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للعام 2024/2025، محمود مرعي، بالقميص رقم 3 في بداية المباراة ثم غيره إلى رقم 5 في بداية الشوط الثاني.

ارتدى مرعي قميص زميله علي جبر بالخطأ، قبل العودة للقميص 3 عقب اكتشاف الأمر، وهو ما دعا رابطة الأندية إلى توقيع عقوبة ضد فريق “السماوي” أو بيراميدز المصري، رغم أنه قد تغلب على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد.

ووفقا للائحة الدوري المصري، فلا يجوز لأي لاعب أن يحمل رقما غير المسجل به في تقرير المباراة، ويجب أن يكون الرقم موحدا على جميع ملابس اللاعب.

ووقعت رابطة الأندية المصرية غرامة 10 آلاف على اللاعب محمود مرعي و10 آلاف أخرى على الجهاز الإداري بالإضافة إلى توجيه إنذار كتابي للجهاز الإداري للفريق “السماوي” مع توجيه إنذار بمضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

ويأتي هذا في وقت جاء فريق بيراميدز في المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل 10 أندية في تصنيف “كاف” للموسم الجديد.

