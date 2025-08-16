ياسمين صبري تُفاجئ جمهورها بلوك جديد وجريء – صور

أحدثت الفنانة ياسمين صبري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير بإطلالة مختلفة كليًا، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة تضمنت غرة أمامية مستقيمة مع شعر طويل منسدل، ما منحها مظهرًا أكثر جرأة وعصرية.

ياسمين اختارت فستانًا أبيض أنيقًا مزينًا بأزرار ذهبية، ونسقت معه مكياجًا كلاسيكيًا بارزًا بلمسة من أحمر الشفاه الأحمر القوي، لتكمل إطلالتها بمجوهرات أنيقة وساعة ذهبية لامعة، في تناغم مثالي مع قصة الشعر الجديدة.

يُذكر أن ياسمين صبري تشارك في بطولة فيلم «المشروع X» إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وينتمي لأعمال الأكشن والتشويق.

المصري اليوم