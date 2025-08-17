دنيا سمير غانم عن ابنتها وأولاد إيمي: «بنربيهم بالطريقة الحديثة»

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم، عن الطريقة التي تعتمد عليها في تربية ابنائها، وكذلك طريقة إيمي، مشيرةً أنهم جميعًا يتعاملون مثل الاشقاء والشقيقات.

وتابعت دنيا في تصريحاتها لـ«سكاي نيوز عربية» على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها «روكي الغلابة»، عن طريقتهم في تربية ابنائهم: «أنا وإيمي اتربينا تربية حديثة بدون عنف وكان في تربيتنا تفهم جدًا، وكانوا بيسمعونا أوي، وأنا وهي بنعتمد نفس الطريقة في تربيتهم».

وتابعت دنيا: «كايلا أكبر وبتحب تكون مسؤولة عنهم، وأنا، وكايلا بتحبهم جدًا زي اخواتها، وربنا يحفظنا جميعًا يا رب».

وعلقت دنيا على وجود الذكاء الاصطناعي، وكثرة استخداماته، إذ قالت: «مهما حاجة اتعملت في الدنيا مش هتكون زي الإنسان».

ويُعرض للفنانة دنيا سمير غانم حاليًا، فيلم «روكي الغلابة»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي مليء بالتشويق، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية فتاة تعمل كحارسة شخصية، تُكلف بحماية رجل أعمال شهير يؤدي دوره محمد ممدوح، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمثيرة التي تجمع بين الكوميديا والحركة.

وتشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: محمد ممدوح، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وسلوى عثمان، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد سعد وأوس أوس.

المصري اليوم