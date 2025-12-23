خالص عزائي في وفاة العزيزة.. يسرا تنعي سمية الألفي

نعت الفنانة يسرا، الراحلة سمية الألفي، التي وافتها المنية السبت، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لرحيلها.

وكتبت يسرا عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي في وفاة الفنانة العزيزة سمية الألفي، تغمدها الله برحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان”.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

