عايشة مع «طرف ثالث».. زوجة أمام محكمة الأسرة: علاقته بخالته تحولت من صلة رحم لـ«خط ساخن»

تقدمت سيدة ثلاثينية بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، متهمة زوجها بإفشاء كل أسرار حياتهما الزوجية لخالته، مبررا ذلك بأنها شغلت مكان والدته المتوفاة منذ صغره وتعود دائما على استشارتها في كل أمور حياته، حتى أدق التفاصيل الخاصة بينهما، ما جعلها تشعر بأنها تعيش مع «طرف ثالث» داخل البيت دون أن تراه.

قالت الزوجة إنها تزوجت منذ أربع سنوات ولديها طفلة، ولم تكن تتوقع أن تعلق زوجها بخالته سيتحول من صلة رحم إلى «خط ساخن»، لنقل كل تفاصيل حياتها، في البداية كانت تستمع لنصائح الخالة في أمور بسيطة، مثل وصفات الطعام أو ترتيب المنزل، لكنها مع الوقت اكتشفت أن زوجها يحكي لها كل شيء، بداية من الخلافات الصغيرة على مصروف البيت، وصولًا لأدق الأسرار التي لا يجب أن تخرج من مسكن الزوجية.

وأضافت الزوجة: «كنت بأستغرب لما ألاقي خالته بتكلمني عن مشكلة حصلت بينا من ربع ساعة، أو تناقشني في كلام إحنا لسه قايلينه قبل ما يطلع من البيت»، مشيرة إلى أنها شعرت بأن حياتها مراقَبة وأن البيت فقد خصوصيته.

ووصفت السيدة إحدى المشادات الأخيرة قائلة: «كنا بنتخانق على مصروف الحضانة الخاص بالطفلة، لقيت تليفونه بيرن، وبعد دقيقتين كانت خالته بتكلمني بنفس الكلام اللي قلته له، وقتها حسيت إننا مش اتنين في البيت، إحنا تلاتة»، مؤكدة أن الخالة كانت تملي عليه قراراتها وكأنها صاحبة الكلمة الأخيرة في البيت.

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت كثيرًا أن تقنع زوجها بضرورة الكتمان، لكنه كان يرد: «هي زي أمي، ومالهاش أسرار عني»، وهو ما جعلها تفقد الإحساس بالأمان وتقرر ترك المنزل، متجهة إلى المحكمة بطلب الطلاق للضرر.

المصري اليوم