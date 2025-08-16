بيانات ووثائق
قائد الفرقة السادسة : سطرت قواتنا البسالة والمجد في سفر معركة الكرامة وظلت صامدة في وجه التحديات بعزم وإرادة قوية
وجه قائد الفرقة السادسة مشاة اللواء الركن محمد أحمد الخضر كلمة للشعب السوداني عامة ولشعب دارفور في ذكرى مئوية الجيش السوداني والواحد وسبعين لسودنة القيادة، أكد فيها مضي القوات المسلحة ممثلة في الفرقة السادسة والقوات المساندة على طريق النصر والزود عن الوطن وكرامة شعبه .
نص الكلمة :
يطيب لنا بهذه المناسبة التأاريخية المجيدة، العيد المئوي للجيش السوداني والذكري الواحد والسبعين لسودنة القيادة، أن نبعث بأسمى آيات التهاني والتبريكات للسيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ونائبه، ومساعدوه، والسيد رئيس هيئة الأركان، ونوابه، ولكل القادة والضباط وضباط الصف والجنود و القوة المشتركة والقوات المساندة والمستنفرين ، بمناسبة الذكرى المئوية لعيد الجيش السوداني والحادية والسبعين لسودنة القيادة سائلاً الله أن يحفظهم ويوفقهم في قيادة مسيرة الوطن نحو إكمال النصر وتعزيز الأمن و السلام .
هذه المناسبة العظيمة عيد تأسيس الجيش السوداني في العام ١٩٢٥م، وسودنة القيادة في ١٤ أغسطس ١٩٥٤م ، وقد شكل هذا الجيش القوي منذ نشأته حصنا ودرعا متينا للوطن وتمثل ذكرى عيد القوات المسلحة مناسبة تاريخية مجيدة، نستذكر فيها مجاهدات وبطولات أبناء القوات المسلحة في الحرب العالمية الثانية طلبا للاستقلال ، ومرورًا بمشاركاتها المشهودة في حفظ الأمن والسلم الإقليمي، وصولاً إلى ملحماته الوطنية في الدفاع عن وحدة السودان وسيادته.
ويجسد شعار الإحتفال بمئوية الجيش لهذا العام “نحن في الشدة بأس يتجلى” أسمى معاني البسالة والشجاعة في كافة ميادين البذل والعطاء، وقد سطرت القوات المسلحة، والقوة المشتركة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين والمقاومة الشعبية سطور المجد في معركة الكرامة الوطنية وظلت صامدة في وجه التحديات بعزم وإرادة قوية.
ونجدد العهد بأن نبقى درعا حصينا للوطن والذود عنه ورد كرامة الشعب، وستظل الفرقة السادسة مشاة مسنودة بالقوات المساندة والمستنفرين سدا منيعا للدفاع عن فاشر السلطان ودحر المليشيات المتمردة وفك حصار المدينة من أجل أمن وسلامة مواطنينا .
إعلام القوات المسلحة السودانية