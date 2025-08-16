وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادي يهنئ بالذكرى الـ71 لتأسيس القوات المسلحة السودانية

بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس القوات المسلحة السودانية، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة و نوابه و مساعديه، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، وقادة الأفرع، وكافة الضباط والجنود، وإلى أسر الشهداء الأبرار.

إننا في هذه المناسبة المجيدة، نحيي بطولات جيشنا الباسل في الدفاع عن الوطن وصون سيادته ووحدته، والتصدي لكل معتدٍ أو متمرد، وحماية أرض السودان وشعبه من كل تهديد.

تحية إجلال وتقدير لكل المرابطين في الثغور، وللجرحى والأبطال الذين يسطرون بدمائهم ملاحم النصر والعزة.

على العهد باقون… ومعكم ماضون لتحقيق النصر وصون كرامة الوطن.

جيش واحد… شعب واحد